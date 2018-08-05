Рабочие отравились ядом, расчищая от мусора квартиру пенсионерки

Расчищая мусор в квартире пермской пенсионерки, двое сотрудников управляющей компании отравились ядовитыми испарениями.

Сейчас они находятся на больничном.

В управляющей компании рассказали порталу 59.ru, что «в квартире свалены разные вещи, включая удобрения, отраву для грызунов».

За годы хранения в квартире пенсионерки опасные вещества успели разложиться.

Соответственно, рабочие, которые доставали из квартиры вещи, надышались и отравились. «Не помогли даже респираторы», — добавили в управляющей компании.

Квартиру пенсионерки продолжают расчищать четверо рабочих. При этом хозяйка жилья, пенсионерка Валентина Александровна, продолжает приносить домой всевозможный мусор, пишет URA.RU.



Ранее сообщалось, что на прошлой неделе рабочие начали вывозить мусор из квартиры пермской пенсионерки, которая до потолка завалила отходами всю свою жилплощадь.

Соседи жаловались, что от ее квартиры исходит резкий неприятный запах, а в доме завелись тараканы, клопы и мыши.

Они отмечали, что застать дома хозяйку квартиры непросто, потому что она приходит только поздним вечером и приносит с собой очередную партию мусора, при этом сама давно живет прямо на лестничной площадке.