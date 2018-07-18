NASA использует последний шанс, чтобы спасти марсоход Opportunity

Специалисты NASA рассказали, что еще раз попытаются связаться с марсоходом Opportunity, который потерялся на Марсе из-за пылевой бури летом 2018 года.

Напомним, что буря продолжалась почти три месяца, из-за чего марсоход лишился доступа к солнечному свету и впал в режим спячки. Также из-за недостаточного количества света его батарея не могла функционировать нормально, и ученым не удалось связаться с ровером.

За последние семь месяцев мы пытались связаться с марсоходом более 600 раз. Хотя за это время до нас не дошло ни одного ответного сигнала, а вероятность его услышать с каждым днем только уменьшается, мы продолжим искать любые разумные решения, которые восстановят связь. Новая стратегия дополнит те, которые мы применяли до этого, — рассказали ученые.

Сейчас астрономы предложили новый способ, который поможет связаться или хотя бы найти марсоход. Вероятно, связь с ровером потеряна из-за сломанного радиопередатчика или у аппарата сместилось значение времени во внутренних часах.

Чтобы это проверить, инженеры хотят переключить марсоход на резервный радиопередатчик и сбросить значение внутренних часов, а затем вызвать ответ через дециметровые волны.

Ученые считают, что это последний шанс спасти марсоход. Дело в том, что сейчас на Красной планете сезон ветров заканчивается, поэтому можно попытаться очистить солнечные панели от пыли.

С другой стороны, в южной части Марса наступает зима, из-за чего температура опустится. Переохлаждение может нанести непоправимый ущерб аккумулятору аппарата, поэтому сотрудники NASA попробуют использовать последний шанс спасти Opportunity.