Неандертальцы были неплохими охотниками, выяснили ученые

Команда антропологов из университетского колледжа Лондона выяснила, как охотились неандертальцы. В этом ученым помогли профессиональные копьеметатели.

Они исследовали древние копья, найденные почти 20 лет назад на территории Германии.

Появление специализированного оружия — одна из важнейших вех в эволюции человека, о которой мы почти ничего не знаем. Поэтому открытие того, когда мы научились убивать жертв и врагов с большого расстояния, крайне важно для понимания нашей же собственной истории, — рассказали авторы работы.

Предыдущие исследования, в которых рассматривались орудия труда, найденные на стоянках Homo neanderthalensis в России, в Хорватии, Испании и в Германии, показали, что неандертальцы питались в основном крупными животными.

Эти данные говорят о том, что древним людям приходилось часто охотиться, чтобы прокормить себя и своих близких.

Некоторые исследователи считают, что неандертальцы не были опытными охотниками и вряд ли пользовались специальными орудиями. Скорее всего, они предпочитали загонять добычу в ловушку, выжидать, пока она ослабнет, и добивать животное своими силами.

Но найденные на стоянках инструменты — топоры и копья, говорят о том, что неандертальцы могли разделываться с добычей с помощью этих орудий. Но насколько удачным был такой способ непонятно, так как руки неандертальцев не отличались особой ловкостью.

Последние исследования могут опровергнуть это мнение, так как все чаще мы находим качественно сделанные копья, которые вполне могли поражать добычу с большого расстояния. Если неандертальцы были плохими охотниками, то зачем они делали такие инструменты, — рассказали антропологи.

В новом исследовании ученые и профессиональные копьеметатели провели оценку древнего копья и пришли к выводу, что эти артефакты были очень похожи по своему устройству и размерам на современные спортивные метательные копья.

Тогда специалисты провели реконструкцию древних копий, чтобы проверить, насколько этот инструмент был удобен в использовании.

Авторы исследования попросили спортсменов метнуть эти копья с максимально большой силой в специальные мишени, оснащенные датчиками давления и силы удара. Оказалось, что можно без проблем попасть в цель на расстоянии в 10−20 метров.



В большинстве случаев оно попадало в мишень острым концом, и только в считанных случаях оно переворачивалось во время полета и падало плашмя. Мощности копья хватило бы, чтобы убить или сильно поранить крупного зверя, уверены ученые.



Авторы исследования пришли к выводу, что неандертальцы неплохо охотились, загоняя добычу и бросая копья или другие метательные орудия.