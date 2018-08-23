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В Саратовской области закрыли границу с Казахстаном

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В Саратовской области в воскресенье, 27 января, закрыли проезд по автомобильной трассе, соединяющей Россию и Казахстан, сообщает РИА Новости.

Проезд закрыт из-за сильной метели, рассказала агентству пресс-секретарь федерального управления автодорог «Большая Волга» Росавтодора Ирина Елизарова.

Она отметила, что открытие движения по трассе зависит от погодных условий, тем менее сейчас предполагается, что проезд по трассе будет открыт в понедельник до 5.00 по московскому времени.

По данным регионального управления МЧС, в Саратовской области сильный снегопад продолжится и в понедельник.

Синоптики предполагают, что выпадет до 19 миллиметров осадков, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, отмечает агентство.

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