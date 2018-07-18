В Кемеровской области задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет

Оперативники задержали в Кемеровской области мужчину, который был объявлен в федеральный розыск еще 19 лет назад.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области задержан 39-летний мужчина, 19 лет скрывавшийся от правосудия», — сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что в 1998 году этот мужчина был задержан в числе других подозреваемых за нанесение тяжких телесных повреждений, от которых пострадавший в результате скончался. Все участники избиения были арестованы, однако один из них был позже освобожден под залог. Когда же он не явился на судебное заседание и скрылся, его объявили в федеральный розыск.

Лишь спустя 19 лет полицейским удалось установить местонахождение разыскиваемого и задержать его в городском округе Полысаево Кемеровской области. Сейчас он находится в СИЗО.

«Все это время он проживал в разных регионах страны и трудился разнорабочим», — цитирует агентство представителя МВД.

Ранее сообщалось, что объявленный в федеральный розыск преступник скрывался от правосудия на протяжении 18 лет в городе Суворове Тульской области, представляясь именем известного краснодарского художника.

Кроме того, в Кемерово удалось разыскать скрывавшегося 25 лет дезертира.