Субботний снегопад в Москве стал самым сильным за 70 лет

Снегопад, обрушившийся на российскую столицу в субботу, 26 января, оказался самым сильным за почти 70-летнюю историю наблюдений московских метеорологов.

Всего за несколько часов днем на базовой метеостанции на ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков в эквиваленте воды, что выше предыдущего максимального показателя дня, установленного 26 января 1999 года — 9,1 миллиметра, — рассказали сотрудники метеорологической лаборатории.

По сообщениям синоптиков, сегодняшний рекорд может быть превзойден уже завтра, 27 января, когда в столице снова выпадет около 10 миллиметров осадков.

При этом, в воскресенье существенно потеплеет, передает «Интерфакс». Так, ближайшей ночью температура в Москве поднимется до минус 8−10 градусов, а днем столбики столичных термометров остановятся на отметке «минус 3−5».

Напомним, по сообщениям центра «Фобос», аномальный снегопад задержится в Москве еще как минимум на двое суток.