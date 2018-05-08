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Субботний снегопад в Москве стал самым сильным за 70 лет

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© EPA/TASS

Снегопад, обрушившийся на российскую столицу в субботу, 26 января, оказался самым сильным за почти 70-летнюю историю наблюдений московских метеорологов.

Всего за несколько часов днем на базовой метеостанции на ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков в эквиваленте воды, что выше предыдущего максимального показателя дня, установленного 26 января 1999 года — 9,1 миллиметра, — рассказали сотрудники метеорологической лаборатории. 

По сообщениям синоптиков, сегодняшний рекорд может быть превзойден уже завтра, 27 января, когда в столице снова выпадет около 10 миллиметров осадков.

При этом, в воскресенье существенно потеплеет, передает «Интерфакс». Так, ближайшей ночью температура в Москве поднимется до минус 8−10 градусов, а днем столбики столичных термометров остановятся на отметке «минус 3−5».

Напомним, по сообщениям центра «Фобос», аномальный снегопад задержится в Москве еще как минимум на двое суток.

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Комментарии (2)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 21:23

    именно так и вспоминаю моську, - на узких улицах горы жёлтого, как будто обсосанного, снега ..

  • Small e1db65bf8f
    Bupycсегодня, 22:50

    Вы серьезно? Прошлой зимой же самый-самый за 100500 лет был, когда больше месяца снег вывозили

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