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Получен первый качественный снимок астероида Ультима Туле

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  • 26 января 2019, 13:05
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Получен новый качественный снимок астероида Ультиму Туле, который находится с поясе Койпера.

Ультима Туле располагается недалеко за орбитой Плутона, а его размер — от 25 до 45 км. Астрономы впервые обнаружили его с помощью орбитального телескопа «Хаббл».

Первого января 2019 года к астероиду приблизился космический зонд New Horizons, который сейчас занимается исследованием космического тела. Недавно аппарат прислал первый качественный снимок астероида.

Снимок сделан с помощью широкоугольной многоцветной видимой камеры (MVIC), входящей в состав инструментария New Horizons. Фотография была получена, когда зонд находился на расстоянии 6700 километров от астероида, в 05:26 UT 1 января — всего за семь минут до сближения.

Снимок «летел» до Земли почти 19 дней. Затем ученые обработали изображение, чтобы улучшить мелкие детали. Этот процесс, известный как деконволюция, также усиливает зернистость изображения при просмотре с высокой контрастностью.

Теперь мы можем увидеть, как на самом деле выглядит астероид. Оказалось, что астероид похож на снеговика. Астероид покрыт буграми и ямами, которые могут быть ударными кратерами или элементами, возникшими в результате других процессов.

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