Более 200 человек пропали без вести при прорыве дамбы в Бразилии

Около 200 человек пропали без вести в результате прорыва дамбы в юго-восточном штате Минас-Жерайс в Бразилии. По информации СМИ, инцидент произошел на объекте, принадлежавшем местной горнодобывающей компании Vale.

Разрушенная дамба сдерживала воду с отходами металлургического производства.

В компании уже подтвердили, что в момент прорыва на пострадавшем участке работали ее сотрудники.

Тем временем, в Сети начинают появляться первые кадры последствий аварии. В одном из роликов запечатлено спасение двух обнаруженных пострадавших с использованием вертолета экстренных служб.

В комментарии к нему источник также сообщает об обнаружении первых погибших, однако пока эта информация официально не подтверждена.

Помимо возможных человеческих жертв, огромный ущерб нанесен экологии региона. Территория, где произошел прорыв, находится в нескольких десятках километров от крупного города Белу-Оризонте.

Президент Бразилии Жаир Болсонару уже выразил свои соболезнования по поводу трагедии.