Шеф-повар выиграл в лотерею и пообещал накормить голодных детей

Шеф-повар Роберто Мендоса из американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, выиграл в лотерею благодаря матери, которая настояла, чтобы он купил билет.

Моя мама была у меня в гостях и рассказала, что недавно ей повезло в лотерею, и я тоже должен испытать свою удачу. Я купил билет за 5 долларов и сорвал джекпот в 250 тысяч долларов. Мои руки начали дрожать, когда я увидел цифры. И меня до сих пор трясёт! — рассказал победитель.

Мендоса гордится тем, что в своё время готовил для президентов Обамы и Трампа, а также обслуживал церемонию награждения Оскар. Теперь мужчина готов на свои деньги накормить голодных детей в Доминиканской республике.

Мой выигрыш пойдёт на завершение строительства кафетерия в Доминикане. Благодаря моему фонду мы кормим более 300 детей каждый месяц. Я знаю, каково это быть голодным. Когда я был подростком, я сказал себе, что, если я когда-нибудь буду иметь возможность, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы никто больше не голодал! — признался шеф-повар.

Недавно «Ридус» рассказывал, как буддист выиграл в покер 670 тысяч долларов и пообещал отдать их на благотворительность.

Также мы писали, как отец обеспечил дочь на всю жизнь, в шутку подарив ей лотерейный билет.

Ещё мы публиковали историю о женщине, которая сорвала джекпот благодаря плохой погоде. Счастливица поехала в магазин за керосином и выиграла 100 тысяч долларов.

А одна послушная девушка доверилась предчувствию матери и купила лотерейный билет с выигрышем в 4 миллиона долларов.