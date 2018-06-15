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Названа самая лучшая подводная фотография 2018 года

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  • 25 января 2019, 17:38
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Дункан Муррелл, Ocean Art 2018

Снимок трех японских морских дьяволов во время брачного танца победил в номинации лучшей морской фотографии Ocean Art.

Фотограф Дункан Муррелл заявил, что ему посчастливилось запечатлеть уникальный момент — два самца борются за внимание самки. За все время наблюдений за морскими дьяволами ученые всего несколько раз видели подобное.

Напомним, что японская мобула или японский морской дьявол — это хрящевая рыба, похожая на ската. Она обитает в умеренных и тропических водах всех океанов, и встречается на глубине до 200 м. Размер ската — до 2 метров в ширину.

Об этих рыбах ученым известно не так много. До сих пор неясно, как часто у них наступает брачный период, сколько самка вынашивает детеныша, и в каком возрасте скаты достигают зрелости.

Несмотря на пугающее название, морские дьяволы питаются мелкими рачками, личинками и планктонами. Недавно скатам был присвоен природоохранный статус «Близкий к уязвимому положению», так как японские мобулы считаются деликатесом.

Особую ценность представляют жаберные тычинки и мясо.

Фотографию признали лучшей не только из-за уникальности момента, но и за отличное освещение и композицию.

Среди других призеров конкурса оказался снимок горбатого кита, снятого со стороны хвоста.

Франсуа Баелен, Ocean Art 2018

Организаторы фотоконкурса пояснили, что победителей выбирали по нескольким номинациям. Снимки могли быть как макро, так и широкоугольными, сделанными на любой глубине и в любой температуре.

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