Названа самая лучшая подводная фотография 2018 года

Снимок трех японских морских дьяволов во время брачного танца победил в номинации лучшей морской фотографии Ocean Art.

Фотограф Дункан Муррелл заявил, что ему посчастливилось запечатлеть уникальный момент — два самца борются за внимание самки. За все время наблюдений за морскими дьяволами ученые всего несколько раз видели подобное.

Напомним, что японская мобула или японский морской дьявол — это хрящевая рыба, похожая на ската. Она обитает в умеренных и тропических водах всех океанов, и встречается на глубине до 200 м. Размер ската — до 2 метров в ширину.



Об этих рыбах ученым известно не так много. До сих пор неясно, как часто у них наступает брачный период, сколько самка вынашивает детеныша, и в каком возрасте скаты достигают зрелости.

Несмотря на пугающее название, морские дьяволы питаются мелкими рачками, личинками и планктонами. Недавно скатам был присвоен природоохранный статус «Близкий к уязвимому положению», так как японские мобулы считаются деликатесом.

Особую ценность представляют жаберные тычинки и мясо.

Фотографию признали лучшей не только из-за уникальности момента, но и за отличное освещение и композицию.

Среди других призеров конкурса оказался снимок горбатого кита, снятого со стороны хвоста.

Организаторы фотоконкурса пояснили, что победителей выбирали по нескольким номинациям. Снимки могли быть как макро, так и широкоугольными, сделанными на любой глубине и в любой температуре.