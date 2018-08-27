«Он слишком мало дружил»: за что Навальный увольняет своих активистов

Координатор штаба блогера Алексея Навального в Тюмени Александр Куниловский уходит со своей должности. Как утверждает источник издания URA.RU, Куниловский вынужден покинуть свой пост из-за давления со стороны федерального руководства «навальновского» движения.

По словам источника, в Москве весьма недовольны результатами работы тюменского штаба: нет многочисленных митингов, резонансных расследований, а отработка темы с «мусорной реформой» не имеет той яркости, какую хотели бы видеть в столице. «Возможно, Куниловского попросили уступить место более активному руководителю», — полагает инсайдер.

Однако бывший юрист ФБК Виталий Серуканов считает иначе. На его взгляд, уход Куниловского связан не с отсутствием у него компетентности, а с конфликтами внутри движения Алексея Навального.

«В основе всех региональных кадровых решений, как правило, лежит внутренний конфликт. Хотя соратник Навального Леонид Волков неоднократно заявлял, что региональные штабы должны быть автономными, развивать собственную повестку и не оглядываться на Москву по каждому поводу. На практике это совершенно не работает. Регионы находятся под постоянным давлением федерального центра. Причем центр ставит довольно жесткие условия, указывая, в каком направлении нужно действовать, каких чиновников нужно „мочить“. Я думаю, что в Тюмени просто попытались высказать свое мнение и поплатились. Федеральный центр не идет ни на какие компромиссы. Если человек начинает обсуждать мнение московского руководства, то с 90-процентной вероятностью он будет уволен», — рассказал Серуканов в интервью «Ридусу».

Еще очень важно, является ли этот человек „своим“ или же не является. В ФБК процветает кумовство. Если человек не дружит с кем-то из федерального руководства, то вероятность его увольнения при каком-то взаимном недопонимании очень высокая. А Тюмень, она очень далеко. Перестраховщики просто взяли, уволили. Они даже не пытались погрузиться в проблему. Нет человека — нет проблемы. Это основной принцип ФБК, Им проще уволить человека, чем попытаться в чем-нибудь разобраться, — заключил юрист.

Случается и так, что жесткие действия федерального центра на периферии вызывают в регионах «восстания». Например в 2017 году в Барнауле после конфликта с волонтерами был отстранен от работы координатора алтайского штаба Навального Артем Косарецкий. Активисты даже записали видео, в котором обвинили Косарецкого в грубости и неумении управлять людьми.

Отметим, что Леонид Волков, симпатизируя Косарецкому, всячески пытался защитить своего протеже. Он заявил, что глава барнаульского штаба работает хорошо, а конфликт является результатом заговора нескольких человек, которые играют на руку «кремлевским троллям».

«В 2017 году подобных „восстаний“ было много, — комментирует Серуканов. — Я помню, в Нижнем Новгороде тоже была группа активистов, которая выступала против действий федерального штаба. В Вологде волонтеры выступали против действий Волкова. В той же Москве, когда мы на встрече волонтеров сказали Леониду Волкову, что его тактика, предполагающая регулярное участие в несанкционированных акциях, приведет к сотням задержаний… Волков нас просто проигнорировал и занес в черный список».