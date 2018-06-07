Папа создал эпичные фото крошки-сына за настоящими мужскими занятиями

Мальчик Райан (Ryan) родился в семье американцев Мэтта и Алисы МакМилланов (Matt and Alyssa MacMillan) на девять недель раньше срока с весом около 1 кг. Шесть недель младенец провёл в отделении интенсивной терапии, пока его родители сходили с ума. Но тот день, когда недоношенного малыша разрешили забрать домой, стал самым счастливым для всей семьи. Ухаживая за ребёнком, отец решил создать фотосессию, где бы его пока ещё слабый сын занимался настоящими мужскими делами, как если бы это могло придать ему сил.

«Когда-то я снимал свою двухлетнюю дочь, занимающуюся спортом, и решил сделать то же самое для сына. Однако в процессе всё пошло не так, как задумывалось, но это не смогло остановить меня», — шутит отец-фотограф.



Благодаря оригинальной идее в фотосерии появились уморительные кадры, на которых крошечный мальчик рубит дрова, бреет лицо, поднимает штангу и управляет газонокосилкой.

«Я тщательно готовил каждый кадр. Мне помогала жена, которая держала Райана, чтобы я мог снять его ручки и ножки в определённых положениях или заставить его „удерживать“ разные предметы. Например, для фото „жим лёжа“ я создал специальную силовую установку и подвесил её к потолку, потом закрепил камеру в нужном месте и держал штангу над Райаном. Ему нужно было только крепко схватиться за штангу, с чем он успешно справился. Потом я в фоторедакторе удалил со снимка себя, и стало выглядеть так, как будто малыш выжимает солидный вес», — рассказывает Мэтт.

Интернет-пользователи пришли в восторг от креативных работ американца. Однако нашлись и те, кого испугали опасные занятия ребёнка. «Мне даже пришлось объяснять, что реальной опасности не существовало и всё это магия фотошопа», — рассказал папа Райана журналистам.

Сейчас малышу уже шесть месяцев, и родители радуются, что он растёт и набирается сил. «Мне любопытно узнать, что сам Райан скажет об этих фотографиях, когда вырастет! — смеётся креативный отец. — А ещё мне хотелось бы дать три важных совета родителям недоношенных детей: быть терпеливыми, оставаться позитивными и искать поддержки».

Папы — те ещё шутники. «Ридус» рассказывал, как один школьник попросил отца не провожать его до школьного автобуса, чтобы не ставить в неловкое положение перед одноклассниками, а отец воспринял это как своеобразный вызов и начал усердно троллить сына, каждое утро провожая его в школу в эпатажных костюмах.