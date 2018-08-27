Найдена рептилия, похожая на ящера, утконоса и стегозавра одновременно

Китайские палеонтологи обнаружили останки странной рептилии, жившей на Земле около 247 миллионов лет назад.

Необычность рептилии в том, что ее внешность — это нечто среднее между ящером, стегозавром и утконосом.

Рептилию обнаружили в китайской провинции Хубей во время плановых археологических раскопок. Возможно, необычное строение рептилии — это старый пример конвергентной эволюции, когда неродственные животные, развиваясь в схожих условиях, обзаводятся похожими органами, предполагают ученые.

Тело рептилии имело длину около 60 см, а самой характерной особенностью был большой клюв, похожий на клюв утконоса.

Вероятно, это говорит о том, что пищевая стратегия животного, названного Eretmorhipis carrolldongi, была очень схожей — ящер водил своим клювом из стороны в сторону и глотал все, что удавалось нащупать, — пояснили авторы исследования.

Помимо клюва у рептилии был тяжелый и длинный хвост, которым она могла сбить с ног своего противника. Хвост напоминает крокодилий и состоит из острых стоячих пластин на спине, как чешуя стегозавра.

Скелет рептилии отлично сохранился, что позволило ученым подробно рассмотреть самую необычную часть тела — голову. У Eretmorhipis carrolldongi были крохотные глаза, диаметр которых не более сантиметра.

Данный факт говорит о том, что рептилии плохо видели, но другие органы чувств у них были развиты отлично. Эта рептилия могла обитать в мутных водах, а для общения с сородичами и ориентирования в пространстве использовала эхолокацию.

Остается предполагать, что корм добывался на ощупь — ровно так, как делает современный утконос, имеющий такой же клюв.

