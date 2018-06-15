Милонов пообещал приравнять аборты к убийствам

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил о своем намерении добиться того, чтобы аборты на законодательном уровне были приравнены к убийствам, а все причастные к их совершению лица несли уголовную ответственность.

«Аборт — это убийство, и относиться к нему надо соответствующим образом. Это убийство человека, находящегося в утробе матери, и точка», — цитирует Милонова ФАН.



Парламентарий посетовал, что запрещению абортов в России препятствует «слишком сильно абортное масонское лобби». «Но мы будем идти по другому пути — сначала добьемся переименования термина „аборт“ в убийство, а затем добьемся и введения соответствующей уголовной статьи», — добавил он.

Напомним, в 2018 году впервые с 2009 года произошло абсолютное сокращение численности населения России. По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность жителей России составила 146,794 миллиона человек, включая Крым, сократившись на 87 тысяч человек. Согласно прогнозам Росстата, население России сократится до 132 миллионов человек к 2050 году.

Ранее «Ридус» рассказывал о планах Министерства труда и социальной защиты выдавать материнский капитал мигрантам, прибывшим в Россию с детьми и оформившим на всю семью паспорта РФ. У них, как известно, многодетная семья — в порядке вещей.