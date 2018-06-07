Новая технология вибрации поможет космонавтам сберечь кости

Специалисты из Университета Стратклайда предложили интересный способ, который поможет астронавтам не перегружать кости во время полетов.

Дело в том, что при длительных полетах кости отвыкают от нагрузок и со временем могут потерять свою плотность, что приводит к ослаблению скелета человека.

Во время длительных полетов астрономы занимаются спортом и принимают специальные препараты, чтобы поддерживать здоровье, но этого недостаточно, если речь идет о дальних миссиях, например, на Марс.



Будущие колонисты проведут в полете не один год, поэтому ученым крайне важно сохранить здоровье костей у астронавтов.

Благодаря предыдущим исследованиям мы выяснили, что можно заставить стволовые клетки превращаться в кости c помощью определенных манипуляций, имитируя ряд вибраций, которые естественным образом возникают в организме, чтобы стимулировать рост костей, — рассказали авторы исследования.

После чего можно будет пересадить получившуюся кость пациенту. Ученые хотят использовать эту технологию, но для выращивания костей внутри человека, так как в условиях полета осуществить трансплантацию будет невозможно.

Исследования этой технологии будет длиться два года. За это время сотрудники Стратклайда проведут эксперимент, в котором протестируют различные вибрации на 15 добровольцах с травмами позвоночника.

На данный момент исследователи получили финансовую поддержку в размере почти 350 тысяч фунтов стерлингов от Совета по научно-техническому оборудованию.