найти ×
   
  • USD -0.33
    66.00
  • EUR -0.36
    75.03
СохранитьСохранено0
×

003090

Новая технология вибрации поможет космонавтам сберечь кости

Small 8c0837760a
  • 24 января 2019, 18:47
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Специалисты из Университета Стратклайда предложили интересный способ, который поможет астронавтам не перегружать кости во время полетов.

Дело в том, что при длительных полетах кости отвыкают от нагрузок и со временем могут потерять свою плотность, что приводит к ослаблению скелета человека.

Во время длительных полетов астрономы занимаются спортом и принимают специальные препараты, чтобы поддерживать здоровье, но этого недостаточно, если речь идет о дальних миссиях, например, на Марс.

Будущие колонисты проведут в полете не один год, поэтому ученым крайне важно сохранить здоровье костей у астронавтов.

Благодаря предыдущим исследованиям мы выяснили, что можно заставить стволовые клетки превращаться в кости c помощью определенных манипуляций, имитируя ряд вибраций, которые естественным образом возникают в организме, чтобы стимулировать рост костей, рассказали авторы исследования.

После чего можно будет пересадить получившуюся кость пациенту. Ученые хотят использовать эту технологию, но для выращивания костей внутри человека, так как в условиях полета осуществить трансплантацию будет невозможно.

Исследования этой технологии будет длиться два года. За это время сотрудники Стратклайда проведут эксперимент, в котором протестируют различные вибрации на 15 добровольцах с травмами позвоночника.

На данный момент исследователи получили финансовую поддержку в размере почти 350 тысяч фунтов стерлингов от Совета по научно-техническому оборудованию.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
201995читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
161028852читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Советы
Как банки «выставляют на деньги» ни в чем не повинных людей

Что делать, если вам звонят из неизвестного вам банка и требуют вернуть деньги, которых вы не брали.

811294369читать позжечитаю позже

Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна07 июня 2018

В течение 10 лет специалисты наблюдали за 1517 добровольцами.

4317849читать позжечитаю позже