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Захарова удивилась осведомленности Чубайса о «Доме-2»

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© Антон Новодережкин/ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подлила новую порцию масла в огонь взаимного обмена любезностями, развернувшегося между ней и главой корпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом.

Комментируя очередное колкое замечание своего оппонента, накануне предложившего ей продолжить карьеру в индустрии шоу-бизнеса, Захарова удивилась разносторонности его телевизионных предпочтений.

Я и не знала, что он „Дом-2“ смотрит, — заявила Мария Захарова.

Напомним, несколькими часами ранее принимающий участие в Давосском экономическом форуме Чубайс опубликовал на своей странице в Facebook текст беседы с журналистами радиостанции Business FM.

Я искренне восхищен мастерством Марии Захаровой, оно такого уровня! Мне кажется, мы недооценили человека, ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в „Дом-2“ ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть, — заявил он, отвечая на вопросы корреспондента.

Еще двумя днями ранее Анатолий Чубайс безуспешно пытался поставить точку в разгоревшейся перепалке с официальным представителем МИД. Тогда глава «Роснано» заявил о прекращении своего участия в дискуссии, назвав Захарову «лучшей по подтасовке фактов в своем поколении».

Восхищаюсь тем, как ловко Вы подменили прямо указанную мной дату — 15 лет назад (то есть 2003 год — год начала вашей работы чиновником) на 1998 — год экономического кризиса! Думаю, по способности к подтасовкам — Вы лучшая в своем поколении. Поэтому — заранее сдаюсь! — написал он в Facebook.

До этого Чубайс и Захарова полемизировали по поводу того, росла ли экономика в эпоху начала трудовой карьеры нынешнего официального представителя.

Так, Мария Захарова посчитала началом своего трудового пути 1998 год, когда, согласно информации из открытых источников, окончив МГИМО, она устроилась в редакцию «Дипломатического вестника» Министерства иностранных дел. Напомним, на этот год пришелся один из тяжелейших экономических кризисов в истории современной России.

По мнению Анатолия Чубайса, речь должна идти о начале именно чиновничьей карьеры Захаровой, стартовавшей в 2003-м с позиции начальника отдела оперативного мониторинга СМИ в департаменте информации и печати МИД России.

На прошлой неделе Чубайсу пришлось поучаствовать еще в одних дебатах, уже с ныне действующим представителем СМИ — телеведущим Владимиром Соловьевым. Темой их заочной дискуссии стала энергоэффективность российской экономики.

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