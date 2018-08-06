Команда инженеров из Северо-Восточного университета представила свою новую разработку — робота «Леонардо», способного ходить, прыгать и перелетать на короткие расстояния, преодолевая препятствия на своем пути.

Обычно роботов создают либо наземными, либо воздушными. Робот-универсал — это редкое явление для мира робототехники.

Наша идея не в том, чтобы создать очередной квадракоптер. Мы хотим, чтобы Лео мог работать на земле, и при случае использовать свои сильные ноги для прыжка. Возможно, ему придется что-то ловить в воздухе, — предполагают разработчики.

В полный рост Леонардо достигает 0,8 метров, а его вес — 2,7 кг. Робот выполнен из легкого углеродного волокна, которое позволило максимально снизить вес Лео.

Около головы у робота установлены две пары пропеллеров, с помощью которых он может подниматься в воздух. Несмотря на небольшой вес, робот не может долго находится в воздухе, как дрон, но вполне способен перемещаться на небольшие расстояния.

Возможность недолго парить в воздухе поможет роботу перепрыгивать те препятствия, которые невозможно перешагнуть или обойти.