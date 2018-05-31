Названа возможная причина смерти Александра Македонского

Ученый из новозеландского Университета Отаго опубликовала интересную статью, в которой рассказала о новой версии смерти Александра Македонского.

На данный момент существует несколько версий, и большинство из них связаны с вирусными заболеваниями, от которых мог скончаться царь.

Напомним, что Александр III Македонский родился в 356 году до н. э. За 32 года своей жизни он стал одним из самых выдающихся полководцев в истории человечества, создал мировую державу и получил титул «Великий».

В 323 году до н. э. царь планировал очередные завоевательные войны, но, достигнув Вавилона, неожиданно заболел. После десяти дней жестокой лихорадки, 10 или 13 июня, царь скончался.

До сих пор остается загадкой, чем именно заболел Александр Македонский. Историки предлагают несколько версий: воспаление легких, малярия, лихорадка Западного Нила. Другие ученые считают, что великий правитель мог подорвать здоровье из-за злоупотребления алкоголя.

Автор новой работы, преподаватель медицинского факультета новозеландского Университета Отаго и практикующий врач Кэтрин Холл предложила свою версию.

Ученый сопоставила все известные данные о смерти царя и попыталась проанализировать возможные заболевания.

Все версии, выдвинутые раньше, не отвечают на множество вопросов. Например, если полководец подхватил лихорадку, то почему никто в его окружении не пострадал? Для других болезней, звучащих в качестве предположений, не характерен полный набор описанных симптомов, — отмечает Кэтрин Холл.

Также остается неясным, почему в течение шести дней после смерти тело Александра не имело признаков разложения. Согласно письменным источникам, окружение царя считало Александра святым, поэтому такая ситуация не показалась древним грекам необычной.

Автор нового исследования уверена, что смерть Александра была очень мучительна. По ее мнению, на момент «факта» смерти Александр был еще жив, а заболевание, которое все же свело его в могилу, — это синдром Гийена — Барре, или острый полирадикулоневрит.

Человек с таким заболеванием чаще всего медленно и мучительно умирает. Сначала происходит плавное онемение конечностей и сильная слабость, ввиду которых может развиться тяжелая дыхательная недостаточность или нарушение сердечного ритма.

При жизни Александра медики не знали об этом заболевании, поэтому вряд ли могли помочь царю. Синдром Гийена — Барре был изучен и описан лишь в начале XX века.

В записках людей из окружения Александра говорится, что у царя была инфекция желудочно-кишечного тракта, которая сопровождалась болями в животе и повышенной температурой. Эти симптомы также характерны для острого полирадикулоневрита.