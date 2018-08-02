Власти Петербурга разорвали все контракты на строительство метро

Власти Петербурга объявили о решении разорвать контракты с местным «Метростроем» и законсервировать строящиеся станции метро на время поиска нового подрядчика.

«Власти города предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности на строящихся станциях подземки», — цитирует kp.ru сообщение пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Всего у «Метростроя» в Петербурге было четыре контракта на общую сумму в 86,4 миллиарда рублей. Отказ от услуг компании в Смольном объяснили ее финансовыми проблемами и систематическими срывами сроков сдачи объектов.

В ответ представители «Метростроя» предупредили городские власти об опасности остановки строительных работ, однако на это чиновники пообещали не только законсервировать строящиеся станции, но и обеспечить их охрану.

В результате на неопределенное время будет остановлено строительство участка Фрунзенского радиуса (станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары»), участка Лахтинско-Правобережной ветки метро от «Спасской» до станции «Большой проспект» и участка Невско-Василеостровской ветки метро от станции «Приморская» до «Беговой».

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заявил, что новый подрядчик будет выбран в феврале текущего года.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, как продвигается строительство станций метро в Москве.