Население России сократилось впервые за последние 10 лет

Население России за 2018 год сократилось на 86 тысяч человек и по состоянию на 1 января 2019 года составило 146,794 миллиона. Об этом свидетельствуют данные предварительной оценки численности населения, опубликованные в среду Федеральной службой государственной статистики.

По данным Росстата, это сокращение стало первым случаем отрицательной динамики показателя с 2009 года. Тогда население страны составляло 142,7 миллиона человек.

Напомним, негативные изменения, произошедшие в 2018 году, стали заметны еще минувшей весной, когда отрицательный прирост за первые три месяца составил 40,6 тысячи человек.