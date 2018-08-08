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Население России сократилось впервые за последние 10 лет

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Население России за 2018 год сократилось на 86 тысяч человек и по состоянию на 1 января 2019 года составило 146,794 миллиона. Об этом свидетельствуют данные предварительной оценки численности населения, опубликованные в среду Федеральной службой государственной статистики.

По данным Росстата, это сокращение стало первым случаем отрицательной динамики показателя с 2009 года. Тогда население страны составляло 142,7 миллиона человек.

Напомним, негативные изменения, произошедшие в 2018 году, стали заметны еще минувшей весной, когда отрицательный прирост за первые три месяца составил 40,6 тысячи человек.

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