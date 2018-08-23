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Вода в бутылке превращается в лёд от удара, и это поразит вас

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  • 23 января 2019, 21:11
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

60-летний американец Родерик Куп живёт на Аляске, много путешествует и заведуют маленьким приютом для людей, попавших в беду. Недавно он опубликовал в Сети видео с фокусом, который поразил, как его самого, так и обитателей соцсетей. Миссионер залез на чердак своего дома и нашёл там несколько бутылок с водой, которая почему-то не замёрзла, несмотря на минусовую температуру. Мужчина решил забрать воду с собой, но пока нёс, нечаянно уронил одну и буквально открыл рот от изумления: бутылка ударилась об пол и мгновенно замёрзла.

Американец поразился произошедшему и решил повторить эксперимент, сняв его на видео. В записи видно, как Род стучит бутылкой по столу, и вода в ней мгновенно замерзает, превращаясь в лёд. Мужчина так взволнован, что потрясённо смеётся и говорит, что никогда не видел ничего подобного. Ролик с захватывающим фокусом быстро стал вирусным, вызвав сотни вопросов от интернет-пользователей, которые назвали трюк магией.

Однако магическому трюку нашлось научное объяснение. Обычно мы пьём дистиллированную воду, очищенную от всяких примесей. И если вода хранится в среде, температура которой снижается постепенно и без посторонних воздействий, то кристаллики льда не образуются. А после удара об стол происходит цепная реакция, и вода в считанные секунды превращается в лёд. Эксперты утверждают, что этот эффектный фокус можно без труда и волшебной палочки повторить в домашних условиях. Попробуете?

Ранее «Ридус» рассказывал, как интернет-сообществу вскружило головы видео, на котором можно увидеть сосульку, которая торчит из водопроводного крана. Но так кажется, пока парень не суёт руку под кран, и оказывается, что иногда не стоит верить глазам своим.

Также мы писали о земле, которая вдруг научилась дышать и так взбудоражила соцсети, что заставила задуматься о магии и чертовщине.

Ещё мы публиковали материал о том, как интернет-пользователей напугала взрывающаяся река. Разгадка феномена оказалась неожиданной.

Также соцсети озадачил песок в пустыне, который буквально закипал и начинал бурлить, если на него попадала вода. Ломать голову над загадкой пришли интернет-эксперты.

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