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Жители московского дома портят жизнь семье из-за ребенка-инвалида

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© pixabay.com

Неизвестные жители одного из многоквартирных домов на Авиамоторной улице столицы уничтожили пандус, установленный по просьбе семьи с ребенком-инвалидом. Этот акт вандализма стал очередной попыткой злоумышленников усложнить жизнь попавшим в немилость соседям.

По словам матери ребенка, Виталии, сначала неизвестные залили лаком щеколду, на которую крепился пандус в убранном состоянии. В тот же день кто-то проколол колесо припаркованного во дворе ее автомобиля, после чего женщина и решила обратиться в полицию.

Сотрудники МВД, принимавшие заявление Виталии, пообещали, что участковый свяжется с ней в ближайшие дни, однако его звонка заявительница так и не дождалась.

Мне дали его мобильный телефон, но трубку он не брал. Ответил он только на третий день, но сказал, что у него выходной и он перезвонит завтра. Назавтра он не перезвонил, позвонила я, он трубку опять же не брал, — рассказала она.

После этого Виталия и ее сын некоторое время не находились дома. За время их отсутствия кто-то из соседей решил окончательно разделаться с инфраструктурой, установленной в подъезде для нужд ребенка-инвалида.

Виталия также уточнила, что квартиру в доме на Авиамоторной их семья купила недавно, взяв для этих целей ипотеку. Выбор района был обусловлен близостью к школе, где учатся дети с ограниченными возможностями.

Теперь ее муж намерен обратиться с заявлением в прокуратуру, передает телеканал «360».

Напомним, в конце прошлого года похожая вопиющая ситуация произошла на юго-западе Москвы, где жители одной из многоэтажек буквально взбунтовались против жильцов квартиры, арендованной благотворительным фондом для нужд проходящих лечение онкобольных детей и их родителей. 

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Комментарии (1)

Животные
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