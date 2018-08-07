50 оттенков серого: как видят мир дальтоники

Вы когда-нибудь задумывались, как дальтоники видят мир? Цветовая слепота, или дефицит цветового зрения, — больше мужская проблема, от неё страдает каждый 12-й мужчина (8%) и всего 1 женщина из 200. Так, например, в Великобритании проживает около трёх миллионов дальтоников. Офтальмологическая компания Lenstore объединилась с Благотворительной организацией осведомленности о дальтонизме Великобритании (Colour Blindness Awareness UK), чтобы показать, как люди с тремя различными типами дальтонизма видят мир. Разница в цветовосприятии завораживает.



Дейтеранопия — это неспособность обрабатывать зелёный цвет.

Тританопия — это неспособность обрабатывать синий цвет. Эта редкая форма дальтонизма смешивает светло-голубой с серым, тёмно-пурпурный с чёрным, тёмно-зелёный с голубым и оранжевый с красным.

Протанопия — это неспособность видеть красный цвет. Люди с этим заболеванием могут путать красный с зелёным, а зелёный с синим.

На фотографиях слева вы сможете сравнить, как люди с нормальным зрением видят мир. На изображении справа — как смотрят на мир люди с той или иной формой дальтонизма.

Дейтеранопия

Тританопия

Протанопия

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