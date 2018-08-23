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В 32 регионах России задержаны 86 торговцев оружием

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© vk.com / Росгвардия

Масштабная операция по задержанию нелегальных торговцев оружием была проведена в 32 регионах России сотрудниками ФСБ при поддержке МВД и Росгвардии.

В результате были задержаны 86 человек, причастных к изготовлению оружия.

Они модифицировали гражданское оружие под боевое, а также изготавливали в подпольных мастерских боеприпасы и сбывали свой товар по всей стране, сообщили телеканалу «360» в Центре общественных связей ФСБ.

В местах проживания этих лиц были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В ходе обысков у задержанных изъяли 197 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы, пистолеты, карабины и винтовки.

Кроме того, оперативники обнаружили реактивные огнеметы, два ручных противотанковых гранатомета, 11 осколочных гранат, 33 кг взрывчатых веществ и более 10 тысяч патронов различного калибра.

Задержанным грозят большие сроки лишения свободы, отмечает телеканал.

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