На Сахалине после медицинской процедуры умер младенец

В реанимационном отделении Тымовской ЦРБ умер мальчик, которому исполнился всего месяц.

Младенец был доставлен в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция». После проведения медицинской процедуры он скончался.

Предварительной причиной смерти судмедэксперт назвал механическую асфиксию, которая стала следствием введения интубационной трубки не в трахею, а в пищевод, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СК России по Сахалинской области Ольга Чебыкина.

Она отметила, что на место немедленно выехали сотрудники СК, которые провели неотложные следственные и процессуальные действия.

По ее словам, комиссионная судебно-медицинская экспертиза должна установить не только точную причину смерти мальчика, но и определить наличие причинно-следственной связи между действиями медиков и гибелью ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Свою проверку организовала и областная прокуратура. «В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению медицинским учреждением законодательства в сфере здравоохранения при оказании медицинской помощи ребенку», — приводит агентство сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что родителям умершего в больнице Татарстана новорожденного ребенка присудили 530 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.