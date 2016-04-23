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Павел Дуров готовится запустить новую криптовалюту

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© vk.com

Создатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в марте собирается представить свою собственную криптовалюту Gram.

Год назад для создания этого продукта предприниматель привлек 1,7 миллиарда долларов.

Кроме того, в течение ближайшего месяца должна состоятся встреча Дурова с крупнейшими инвесторам, сообщает The Bel со ссылкой на источники, знакомые с планами предпринимателя.

Торги новой криптовалютой, скорее всего, начнутся в Азии, а Япония может оказаться первой страной, где будет ходить Gram, отмечает издание.

В 2014 году Павел Дуров покинул Россию и заявил, что не собирается возвращаться.

В 2016 и 2017 годах он входил в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Дуров получил гражданство небольшого государства Сент-Китс и Невис, расположенного на Карибских островах. Бизнесмен признавался, что никогда не был в этой стране, но ее паспорт позволяет ему свободно передвигаться по Евросоюзу и Великобритании без виз.

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