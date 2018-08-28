Стоимость квартир в Магнитогорске взлетела на 20% после декабрьского взрыва

Магнитогорские риэлторы зафиксировали спекулятивный скачок цен на жилую недвижимость после декабрьского взрыва в многоэтажке на проспекте Карла Маркса 164. Так, по словам президента Гильдии риэлторов Магнитогорска Павла Рыбушкина, средняя стоимость квартиры за несколько недель увеличилась на 20%.

С начала января наблюдается некий рост цен на недвижимость. По словам президента Гильдии риэлторов Магнитогорска Павла Рыбушкина, увеличение стоимости жилья на 20 процентов за такой короткий срок является спекуляцией на декабрьской трагедии, — говорится в сообщении на сайте городской администрации.

По данным риэлторов, в настоящий момент на рынке жилой недвижимости Магнитогорска находятся около 2 тысяч предложений о продаже квартир.

Специалисты помогают подбирать подходящие варианты покупки компенсационных жилых площадей для жителей разрушенных седьмого и восьмого подъездов многоэтажки. Всего на средства городского бюджета необходимо приобрести около 100 квартир.

На данный момент за бесплатной консультацией риэлторов уже обратились около 50 собственников, лишившихся недвижимого имущества из-за трагедии.

Напомним, в результате взрыва, прогремевшего ранним утром в одной из квартир многоэтажного дома, погибли 39 человек.

Изначально в качестве причины происшествия назывался взрыв бытового газа, однако в январе ряд СМИ распространили информацию о возможном теракте.