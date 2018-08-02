Полиция отпустила Рыбку и Лесли
- 22 января 2019, 16:40
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Столичная полиция освободила Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.
Юрист отметила, что их отпустили под обязательство о явке.
Тем не менее они по-прежнему остаются в статусе подозреваемых, рассказала Сидоркина агентству.
Полиция не стала выходить с ходатайством в Нагатинский суд Москвы об аресте подозреваемых, отмечает РЕН ТВ.
Настя Рыбка и Алекс Лесли проходят в качестве фигурантов возбужденного уголовного дела о вовлечении в проституцию.
Молодых людей задержали сотрудники правоохранительных органов в здании аэровокзала сразу после прилета из Таиланда 17 января.
Несколькими днями ранее они были депортированы из этой страны, где получили уловные сроки за создание тайного преступного сообщества и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы.
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