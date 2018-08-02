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Полиция отпустила Рыбку и Лесли

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Столичная полиция освободила Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

Юрист отметила, что их отпустили под обязательство о явке.

Тем не менее они по-прежнему остаются в статусе подозреваемых, рассказала Сидоркина агентству.

Полиция не стала выходить с ходатайством в Нагатинский суд Москвы об аресте подозреваемых, отмечает РЕН ТВ

Настя Рыбка и Алекс Лесли проходят в качестве фигурантов возбужденного уголовного дела о вовлечении в проституцию.

Молодых людей задержали сотрудники правоохранительных органов в здании аэровокзала сразу после прилета из Таиланда 17 января.

Несколькими днями ранее они были депортированы из этой страны, где получили уловные сроки за создание тайного преступного сообщества и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы.

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