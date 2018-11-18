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Музыканта Криса Брауна задержали по подозрению в изнасиловании

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© Luca Bruno/AP/TASS

Американский R’n’B-исполнитель Крис Браун задержан французскими полицейскими по подозрению в групповом изнасиловании и употреблении наркотиков. В распоряжении правоохранителей есть два дня, чтобы предъявить певцу предварительное обвинение, сообщает The Guardian.

По данным издания, вместе с Брауном задержаны еще два человека, вызывающие у местной полиции аналогичные подозрения. По некоторым данным, один из них — телохранитель артиста.

Как рассказал представитель силового ведомства, заявление на компанию певца написала некая женщина, с которой они вместе отдыхали в одном из клубов в минувшую среду. После этого группа молодых людей проследовала в парижскую гостиницу, где, предположительно, и произошло изнасилование.

Представители компании Sony Music, владеющей правами на контракт исполнителя, комментировать произошедшее, а также цели пребывания Брауна во Франции отказались.

29-летний Крис Браун известен широкой публике не только своим творчеством. Во второй половине нулевых он встречался с одной из самых успешных исполнительниц современности — Рианной.

Их отношения также закончились избиением певицы, в котором Браун признался перед судом в 2009 году. За свой поступок музыкант получил наказание в виде пяти лет условного лишения свободы.

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