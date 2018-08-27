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Тест: Каким деревом вы станете после смерти?

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  • 22 января 2019, 15:15
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Если вы верите в колесо сансары, законы кармы и реинкарнацию, то наверняка не раз задумывались, кем вы станете в своём следующем перевоплощении на Земле. А если бы вы точно знали, что родитесь деревом, то каким?

Могучим мудрым дубом, в чьей тени так приятно укрываться от палящего солнца или красивым клёном, чтобы кормить людей и восхищать их яркими листьями, а может вечнозелёной сосной, которая даже посреди зимы радует человеческий взор сочной зеленью.

Пройдите наш тест, чтобы узнать, каким деревом вы станете после смерти. Не принимайте результаты близко к сердцу, в конце концов всё это просто фантазии.

Что получилось? Поделитесь с нами в комментариях! А тест отправьте своим друзьям.

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