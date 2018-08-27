Технологию переработки рыбных отходов используют для марсианской базы

Группа ученых из Красноярска опубликовала исследование, где рассказала о своем изобретении — технологии переработки отходов, которая пригодится для баз на Луне и Марсе.

Технология позволит перерабатывать рыбные кости, чешую и внутренности рыб, чтобы получить специальный раствор.

Ученые поясняют, что рыбий раствор колонисты и астронавты смогут использовать в качестве удобрения для выращивания растений.

В опытах исследователи использовали отходы карася, но в дальнейшем планируется перерабатывать таким образом упаковку и санитарно-гигиенические материалы.



Разрабатываемая нами система жизнеобеспечения станет прообразом лунной или марсианской базы. В результате жизнедеятельности растений, выращиваемых на минерализованных выделениях человека и других органических отходах, производится пища, восстанавливаются кислород и питьевая вода, — рассказали авторы проекта.

С помощью такого незамысловатого способа можно будет сделать базы на других планетах менее зависимыми от поставок продовольствия и удешевить себестоимость продуктов.

Работы выполняются в рамках госзадания по Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013—2020 годы, отмечается в сообщении.