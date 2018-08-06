Российский стилист преображает людей до неузнаваемости

Люди трансформируются каждый день. Только медленно и часто не в лучшую сторону. А вот те, кто заходят в мастерскую российского стилиста Константина Богомолова, претерпевают такие быстрые изменения, что трудно поверить, что они остались теми же людьми, что и вошли. Имидж-дизайнер переехал из Санкт-Петербурга в Ригу и открыл там «Школу имиджа Богомолова» (Bogomolov' Image School), в которой он занимается тем, что меняет людей к лучшему.

По словам мастера, для каждого клиента он создаёт новый образ, основываясь на своих знаниях психологии и учитывая профессию, хобби и индивидуальные особенности человека. Чаще всего стилист работает с женщинами и называют каждую из них королевой. А иногда в студию забредают мужчины, которых тоже подвергают впечатляющим трансформациям. Результаты работ Богомолова и его учеников можно наблюдать в Instagram, а мы собрали для вас самые впечатляющие перевоплощения.

Лидия, 43 года, бухгалтер

Николай, 31, внештатный дизайнер

Юлия, 41 год, бухгалтер

Илона, 47 лет, школьный учитель

Ирина, 42 года, дизайнер интерьеров

Вилма, 50 лет, менеджер

Павел, 30 лет, фотограф

Jolanta, 39, почтовый оператор

Жанар, 10 лет, директор агентства по организации мероприятий

Юрате, 42 года, флорист

Асель, 33, домохозяйка

Дарья, 35 лет, директор по маркетингу

Эльвира, 36 лет, домохозяйка

Людмила и Тамара, 65 лет, сестры-близнецы, стоматологи

Наталья, 41, домохозяйка

Маирита, 36, оператор

Бригита, 36 лет, домохозяйка

Наталья, 38 лет, школьный учитель

Дайва, 38 лет, финансовый консультант

Иоланта, 53 года, предприниматель

Татьяна, 46 лет, менеджер

Лариса, 58 лет, предприниматель

Михаил, 48 лет, актер

Галина, 68 лет, физик-ядерщик

Анна, 34 года, менеджер

Елена, 52 года, бухгалтер

Лорета, 55 лет, консультант по биоэнергетике

Мила, 54 года, предприниматель

Светлана, 37 лет, преподаватель в университете

Инга, 50 лет, доктор

Ирена, 65, Вильнюс

Алина, 48, оператор

Елена, 40 лет, сотрудник молодёжного центра

Татьяна, Алматы

Оксана, Минск

Инна, Москва

Татьяна, 53 года, пенсионерка

Юргита, Вильнюс

Татьяна, 60 лет, пенсионерка, Львов

Уна, 46 лет, аудитор, Саласпилс, Латвия

Многие из этих перевоплощений настолько поразительны, что в них сложно поверить, однако мы-то с вами знаем, как сильно может поменять человека похудение или набор веса, употребление наркотиков или отказ от алкоголя, появление в семье ребёнка, искусный макияж и даже поза на фотографии.

А что вы думаете о таких преображениях?

