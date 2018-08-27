Посоветовавшая пить допинг 13-летняя фигуристка объяснила свои слова

Тринадцатилетняя фигуристка Анастасия Шаботова, накануне заявившая о необходимости приема допинга ради стабильных выступлений, объяснила свои слова.

В Instagram юной спортсменки появился видеоролик, в котором она сообщила подписчикам, что причиной ее скандального высказывания стало неудачное выступление на последних соревнованиях.

Я сказала глупость, может, потому, что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут, — заявила спортсменка.

Защитить девушку, столкнувшуюся с жесткой критикой со стороны главы Федерации фигурного катания на коньках Александра Когана и представителей спортивной школы «Самбо-70», одно из подразделений которой Шаботова также упомянула в своем монологе, попыталась ее тренер Светлана Панова.

Понимаете, есть дети, которые уже взрослые и опережают свой паспортный и биологический возраст. А Настя — залюбленный ребенок и воспитывается именно как дитя. Ей задавали наводящие вопросы, и по своей глупости она ответила таким образом, — заявила специалист, комментируя ситуацию изданию «Газета.ru».

Еще одним человеком, вставшим на защиту девочки, оказалась прославленная российская фигуристка-одиночница Ирина Слуцкая. Ее слова приводит портал Sports.ru.

Мне кажется, что бедная девчушка, говоря наверняка в шутку, даже не думала, что такие слова могут спровоцировать настоящий скандал! Хотя, мне кажется, если у нее спросить, что такое допинг и как его применяют, она затруднится ответить, — предположила она.

Напомним, скандал вокруг 13-летней воспитанницы спортивной школы «Снежные барсы» начался после ее неоднозначного заявления, сделанного во время прямого эфира в одной из социальных сетей.

Отвечая на вопросы подписчиков, Анастасия Шаботова рассказала, что для стабильного выступления нужно «выпить много допинга», уточнив, что пить надо «правильный допинг».