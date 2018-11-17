найти ×
   
  • USD
    66.36
  • EUR
    75.55
СохранитьСохранено0
×

002559

В отделении банка в Новосибирске произошел взрыв

Small f1a6d446e0

© vk.com

Рано утром 22 января в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка «Открытие» в Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв.

Деньги не похищены, пострадавших нет, сообщили в полиции.

В ГУМВД пояснили, что сигнал о задымлении и разбитом окне в помещении банка поступил в дежурную часть в 04:55 (00:55 МСК).

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила поврежденное помещение, окна и поврежденные, но не вскрытые банкоматы, сообщил РИА Новости представитель главка МВД.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По одной из версий, был совершен подрыв банкомата с целью хищения денег. Не исключены и другие версии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00190

DxOMark начали тестирование селфи-камер смартфонов

Small cfc05a515f

© apple.com

Портал DxOMark известен лабораторными тестами камер, результаты которых признаются производителями смартфонов. Однако до сих пор он оценивал только основные камеры устройств, не уделяя внимание селфи. Теперь все изменится — редакция портала протестировала фронтальные камеры 13 моделей смартфонов и составила рейтинг.

По мнению DxOMark, лучшие селфи-камеры получили Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note 9. Оба устройства набрали по 92 балла и существенно опережают Xiaomi Mi MIX 3, идущий под третьим номером. При этом смартфон Google стал лучшим по части фото, а Samsung — в съемке видео.

Также в топ-5 вошли iPhone XS Max и Samsung Galaxy S9 Plus. Камера последнего идентична Galaxy Note 9, но набрала меньше баллов — скорее всего, отличаются алгоритмы постобработки.

Примечательно, что в рейтинге фронтальных камер лучшие камерофоны, Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro, занимают седьмое и девятое места соответственно. При этом по метрикам DxOMark им нет равных по возможностям тыльных камер.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
311143460читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
4041839читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0214524читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-12232845читать позжечитаю позже