В отделении банка в Новосибирске произошел взрыв
- 22 января 2019, 09:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Рано утром 22 января в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка «Открытие» в Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв.
Деньги не похищены, пострадавших нет, сообщили в полиции.
В ГУМВД пояснили, что сигнал о задымлении и разбитом окне в помещении банка поступил в дежурную часть в 04:55 (00:55 МСК).
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила поврежденное помещение, окна и поврежденные, но не вскрытые банкоматы, сообщил РИА Новости представитель главка МВД.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
По одной из версий, был совершен подрыв банкомата с целью хищения денег. Не исключены и другие версии.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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