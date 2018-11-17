В отделении банка в Новосибирске произошел взрыв

Рано утром 22 января в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка «Открытие» в Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв.

Деньги не похищены, пострадавших нет, сообщили в полиции.

В ГУМВД пояснили, что сигнал о задымлении и разбитом окне в помещении банка поступил в дежурную часть в 04:55 (00:55 МСК).

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила поврежденное помещение, окна и поврежденные, но не вскрытые банкоматы, сообщил РИА Новости представитель главка МВД.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По одной из версий, был совершен подрыв банкомата с целью хищения денег. Не исключены и другие версии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.