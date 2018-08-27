Стоявшую на морозе босиком 5-летнюю девочку спасли красноярские полицейские

Выбежавшая босиком на улицу в 30-градусный мороз 5-летняя девочка была спасена полицейскими в поселке Ирбейский Красноярского края.

Замерзавшего ребенка заметил ночью экипаж ДПС, совершавший в это время патрулирование, сообщается на сайте МВД РФ.

«Инспекторы незамедлительно перенесли ребенка в патрульный автомобиль и доставили в районную больницу», — говорится в сообщении.

Позже мать девочки пояснила, что ушла на работу в ночную смену, а дочь оставила со старшим совершеннолетним братом. Однако тот отлучился из дома, когда девочка заснула. Проснувшись, она испугалась и выбежала из дома совершенно раздетая.

Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.