На границе Солнечной системы может существовать диск из ледяных тел

Специалисты из Кембриджа предположили, что на дальних границах Солнечной системы может существовать диск из ледяных тел, которые астрономы могут ошибочно принимать за «Планету X».

Этот диск мог сформироваться под действием объединенной гравитационной силы сотен ледяных космических тел, вращающихся вокруг Солнца за пределами Нептуна.

Напомним, что сейчас у ученых нет доказательств существования «Планеты X», кроме математических моделей, построенных на базе странного движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера.

Авторы нового исследования уверены, что планета, которая примерно в десять раз тяжелее Земли, находится на удалении от Солнца в 41 млрд км. Только один оборот вокруг Солнца планета может совершать в течение 15 тысяч лет.

„Планета X“ вряд ли существует — приписываемые ей гравитационные силы формируются в диске, состоящем из небольших ледяных тел с общей массой, в десять раз превышающей массу Земли, — объяснили ученые.

В сочетании с упрощенной моделью Солнечной системы гравитационные силы предполагаемого диска могут объяснить необычную орбитальную архитектуру, которую демонстрируют некоторые объекты на внешних границах Солнечной системы.

