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102009

Депутат Рады заявил о «позорном провале» Украины

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© Коллаж/Ridus

Депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов назвал «позорным провалом» превращение Украины из некогда самой развитой республики СССР в самую нищую страну Европы.

«Если мы и дальше готовы тасовать в колоде всех тех политиков, которые действуют по принципу „деньги делают политику, а политика делает еще больше денег“ — это абсолютно путь в никуда», — заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

«Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — посетовал Добродомов.

Как сообщал «Ридус», тему все возрастающей бедность украинцев часто поднимает кандидат в президенты Украины лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее мнению, реформы, которые в последние годы проводят глава государства Петр Порошенк и премьер-министр Владимир Гройсман, приведут к полному краху экономики.

«У нас за последние четыре года в 1,6 раза уменьшился ВВП! У нас уровень жизни людей упал в 1,4 раза в денежном измерении! Инфляция захлестнула сегодня каждую семью! Мы вошли в десятку самых бедных стран мира по оценкам агентства „Блумберг“! Это тупик! Чтобы прекратить эту стагнацию и разрушение, нам нужно в корне изменить курс экономического развития», — напоминает Тимошенко украинцам.

Ранее Юлия Тимошенко пообещала, что если народ Украины выберет её первым лицом государства, то экономика страны начнет расти на 7% в год, однако не представила четкой экономической программы.

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