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Как правильно рисовать Х: в соцсетях спорят до хрипоты

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  • 21 января 2019, 17:11
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях стал популярным пост пользовательницы Twitter, которая задала довольно простой вопрос: «Как следует писать Х». Девушка опубликовала в своём микроблоге рисунок с восемью способами рисования крестика и попросила подписчиков выбрать свой вариант. Пост внезапно стал вирусным, и в комментарии пришёл даже актёр Стивен Фрай. 

«Мне интересно, а каким способом вы рисуете крестик? Цветная линия — это то, что вы рисуете первым», — написала автор поста с ником sixers smasey.

Позже девушка отметила, что американцы чаще всего выбирают седьмой и восьмой варианты, а вот британцы предпочитают пятый и шестой способы. Публикация за пару дней собрала более 40 тысяч лайков, свыше 10 тысяч репостов и почти 20 тысяч комментариев, в которых люди активно высказывают мнение на этот счёт и до хрипоты спорят, отстаивая свой, самый правильный метод. По теме высказался и актёр Стивен Фрай, и с ним согласно большинство. 

«Какого чёрта? Разве кто-то рисует не седьмой вариант?!», «Восемь. Люди, которые рисуют снизу вверх, — это те самые люди, которые вешают туалетную бумагу неправильно», «Если правша — то седьмой вариант, если левша — то восьмой. Что за извращенцы выбирают другие варианты?!» — высказываются пользователи.

Некоторых вопрос поставил в тупик: «Это я пытаюсь понять, как я рисую крестик».

Один юзер решил вспомнить школьную программу в качестве доказательства: «Вот это правильный вариант».

Нашлись и оригиналы, предложившие самый нестандартный вариант: «А я вот так рисую крестик!»

«К чёрту систему, я пишу Х так», — признался другой пользователь.

«А вот мой вариант», — прокомментировал ещё один оригинал.

А как вы рисуете крестик? Срочно ответьте нам в комментариях!

Каким способом вы рисуете крестик?

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