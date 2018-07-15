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«Мы живём в мире чудовищных контрастов»: 10+ шокирующих работ фотохудожника

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  • 21 января 2019, 14:10
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Турецкий фотограф Угур Галлен (Ugur Gallen) снова привлекает пристальное внимание общественности своими мощными социальными работами, которыми он демонстрирует чудовищный контраст мира, в котором мы живём. 

«Я живу в Турции, которая находится рядом с одним из самых опасных регионов в современном мире. Контраст между этими территориями отражает для меня два разных мира, которые я решил изобразить в своём творчестве», — говорит фотохудожник, чьи работы шокировали тысячи людей на планете.

Своё творчество турок выкладывает в Instagram и говорит о главной мечте: «Наблюдая, как война калечит судьбы людей, я бы хотел, чтобы человечество жило по завету Мустафы Кемаля Ататюрка, сказавшего: „Мир в доме и мир во всем мире“». 

Предупреждение: контент содержит фотографии со сценами насилия и жестокости, 18+.

Какая работа впечатлила вас больше всего?

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