На поиск вредной для детей информации в Сети хотят потратить 628 млн

Минобрнауки РФ собирается выделить 628 миллионов рублей на поиск в интернете информации, угрожающей жизни и здоровью детей.

Как сообщает «Коммерсантъ», ведомство уже подготовило соответствующий законопроект совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

Выделенные средства будут предоставлены автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», пишет издание.

Пока не уточняется, каким образом будут распределены средства и как будет организован поиск угрожающей детям информации в Сети.

В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ограничении доступа к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица, а в декабре 2018 года глава государства подписал закон о незамедлительной блокировке сайтов, на которых содержится информация, побуждающая к опасным действиям детей.