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Ющенко заявил, что россияне «любят рабство»

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© Zuma\TASS

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россиянам нравится быть рабами, сославшись при этом на российского писателя Алексея Толстого.

«Они такие по своей натуре. Россияне любят рабство, хотят царя, они не стремятся к демократии», — сказал Ющенков интервью телеканалу «112 Украина».

Алексея Толстого Ющенко вспомнил, пытаясь обосновать «звериную дикость» древнерусского государства. «Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — всё, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь», — пояснил он.

Напомним, украинские политики часто позволяют себе публичные рассуждения на счет «рабских наклонностей» тех или иных народов, причем время от времени уничижительные заявления относят к самим украинцам.

Например, Виктор Ющенко в августе 2018 года обозвал украинцев «рабами» за нежелание воевать с Россией. «Вы себя ведете не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», — заявил тогда экс-президент.

В том же месяце бывший премьер-министр Украины, а ныне глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о бедственном положении работающих украинцев, сравнив их с «рабами древнего Египта».

Не брезгуют подобными сравнениями и российские знаменитости. Так, в декабре прошлого года тележурналист Владимир Познер назвал рабами россиян, которые положительно относятся к Иосифу Сталину и чтят его за заслуги перед государством.

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