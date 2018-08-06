Майк Пенс озвучил ожидания Трампа от второго саммита КНДР и США

Вице-президент США Майк Пенс поделился ожиданиями главы Белого дома относительно готовящегося двустороннего саммита Соединенные Штаты — Северная Корея. По словам Пенса, Дональд Трамп настроен добиться серьезного прогресса в переговорах с Пхеньяном по поводу денуклеаризации.

Будет второй саммит, и на нем мы изложим свои ожидания того, какие конкретные шаги необходимо сделать Северной Корее, чтобы приступить к подлинной денуклеаризации, о приверженности которой заявлял Ким Чен Ын, — сказал Пенс в эфире американского телеканала Fox News.

Вице-президент США также обратил внимание на оптимистичный настрой самого Трампа, охарактеризовав предыдущий опыт общения хозяина Овального кабинета и высшего руководителя КНДР как положительный.

Насколько я видел, общение между президентом и Ким Чен Ыном идет замечательно. Президент убежден, что мы можем добиться реального прогресса, — добавил о н.

Как стало известно на уходящей неделе, следующая, вторая по счету встреча президента США и северо-корейского лидера может состояться уже в феврале. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

Напомним, первый в истории саммит руководителей США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидерам двух стран удалось договориться о денуклеаризации полуострова в обмен на американские гарантии безопасности северокорейского режима.

С тех пор Пхеньян неоднократно угрожал Вашингтону отменой достигнутых договоренностей, упрекая американскую сторону в отсутствии видимых шагов на пути к снижению уровня напряженности в регионе.

Несмотря на эти сложности, президент Трамп неоднократно настаивал на том, что его отношения с северокорейским коллегой носят доверительный характер, сравнивая свою официальную переписку с Кимом с «любовными» посланиями.

В ноябре государственные СМИ КНДР сообщили об успешно проведенном испытании «ультрасовременного оружия», технические характеристики которого до сих пор неизвестны.