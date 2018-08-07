Стали известны подробности ограбления экс-губернатора Приморья

Московская квартира бывшего губернатора Приморья, которую обокрали несколько дней назад, принадлежит его жене, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Неизвестные свободно проникли в квартиру и похитили из сейфа деньги и ювелирные украшения, отметил собеседник телеканала.

Как ранее сообщал «Ридус», преступники обокрали квартиру Дарькина в Коробейниковом переулке в центре Москвы. Общий ущерб составил 7,2 млн рублей.

Экс-губернатор заявил о происшествии в полицию в пятницу, 18 января. Кража могла быть совершена с 3 по 17 января.

Сергей Дарькин более 10 лет был губернатором Приморского края. В феврале 2012 года он подал в отставку по собственному желанию и «по состоянию здоровья».

После отставки Дарькин был назначен заместителем министра регионального развития. С 2015 года он является президентом «Тихоокеанской инвестиционной группы».