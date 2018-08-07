найти ×
   
  • USD -0.11
    66.33
  • EUR -0.05
    75.58
СохранитьСохранено0
×

00813

Стали известны подробности ограбления экс-губернатора Приморья

Small default

Московская квартира бывшего губернатора Приморья, которую обокрали несколько дней назад, принадлежит его жене, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Неизвестные свободно проникли в квартиру и похитили из сейфа деньги и ювелирные украшения, отметил собеседник телеканала.

Как ранее сообщал «Ридус», преступники обокрали квартиру Дарькина в Коробейниковом переулке в центре Москвы. Общий ущерб составил 7,2 млн рублей.

Экс-губернатор заявил о происшествии в полицию в пятницу, 18 января. Кража могла быть совершена с 3 по 17 января.

Сергей Дарькин более 10 лет был губернатором Приморского края. В феврале 2012 года он подал в отставку по собственному желанию и «по состоянию здоровья».

После отставки Дарькин был назначен заместителем министра регионального развития. С 2015 года он является президентом «Тихоокеанской инвестиционной группы».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00173

В Чечне без электричества остались более 120 тысяч человек

Small 25de0a1fdb

© PA Images\TASS

Более 122 тысяч жителей Урус-Мартановского района Чеченской Республики остались без электричества в результате возникновения нештатной ситуации на одном из элементов энергоинфраструктуры региона.

Соответствующее сообщение в воскресенье опубликовано на сайте Ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики РФ.

«20 января в 13:49 по московскому времени действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ „ГРП-110 — Горец“. Без электроснабжения остались бытовые потребители Урус-Мартановского района (около 122,5 тысяч человек)», — говорится в заметке.

Восстановить электроснабжение специалисты обещают уже в ближайшие часы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете
3016454читать позжечитаю позже
Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
4349955читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов

Размножив окружающую действительность.

8244849читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас07 августа 2018

Не верьте глазам своим.

11036296читать позжечитаю позже