США вывели на орбиту спутник-разведчик KH-11

Тяжелая американская ракета-носитель Delta IV Heavy, стартовавшая накануне с авиабазы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния, успешно вывела на орбиту спутник KH-11 Национального управления военно-космической разведки. Такие данные вечером 19 января приводит «Интерфакс».

Дополнительные сведения о запуске американской ракеты официально не раскрывались, однако, по информации из неназванных источников, на ее борту находился разведывательный спутник KH-11 Key Hole — совместная разработка корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Выведенный на орбиту аппарат оснащен высококачественной фотоаппаратурой и способен моментально передавать на Землю изображения с ультравысоким разрешением.

С технической точки зрения KH-11 оборудован устройством с разрешающей способностью около 15 сантиметров, диаметр его главного зеркала составляет 240 сантиметров.

Стоимость одного подобного спутника оценивается в 2 миллиарда долларов, передает агентство.