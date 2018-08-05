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У берегов Ливии затонуло судно со 120 мигрантами на борту

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© s.yimg.com

Итальянские военные спасли жизни трех из 120 человек, находившихся на борту надувного судна с мигрантами, которое накануне затонуло у берегов Ливии. По информации канала Rai News 24, выжившие — двое граждан Судана и один гамбиец — были доставлены в Италию вертолетом местных ВМС.

По предварительной информации, трагедия произошла в пятницу через 11 часов после отплытия мигрантов от побережья Ливии. Надувная резиновая лодка, на борту которой, в частности, находились 10 женщин и двое детей, внезапно начала сдуваться.

В итоге все ее пассажиры оказались без средств к спасению в акватории Средиземного моря.

Оказать помощь терпящим бедствие пыталась итальянская авиация. С обнаружившего тонувших людей самолета были сброшены надувные спасательные круги.

Прибывший на место трагедии корабль ливийской береговой охраны не сумел найти следов ушедшей на дно лодки. Судьба остальных 117 человек на данный момент неизвестна.

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