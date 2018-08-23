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2012303

Камчатские военные утопили боеприпасы на 1,3 млн рублей ради отчетности

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© Юрий Смитюк/ТАСС

Заместитель командира одной из воинских частей Камчатского полуострова распорядился уничтожить боеприпасы на общую сумму около 1,3 миллиона рублей с цель сфальсифицировать отчетность по выполнению стрельб.

По результатам проверки, проведенной военной прокуратурой Петропавловска-Камчатского гарнизона Тихоокеанского флота, установлен факт нанесения ущерба военному имуществу, сообщает сайт Главной военной прокуратуры РФ.

В целях создания видимости качественного проведения занятий заместитель командира воинской части дал указание подчиненным ему военнослужащим о внесении в раздаточные ведомости сведений о выдаче завышенного количества боеприпасов, фактически неизрасходованных в ходе обучения. Затем они были вывезены за пределы полигона и выброшены в болото, — говорится в сообщении ведомства.

По информации военного надзорного органа, в приемно-сдаточной ведомости, впоследствии утвержденной руководителем стрельб, утопленные боеприпасы были приписаны к количеству израсходованных.

Накануне военная прокуратура Петропавловска-Камчатского гарнизона возбудила уголовное дело в отношении одного из причастных к афере офицеров. Его подозревают в умышленном уничтожении или повреждении военного имущества.

Накануне на Дальнем Востоке произошло еще одно ЧП — в небе над Японским морем столкнулись два боевых самолета Су-34, выполнявших учебно-тренировочные полеты. В результате инцидента двое катапультировавшихся летчиков погибли, еще одного спасатели обнаружили живым и доставили в Хабаровск.

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