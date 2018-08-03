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Вступившегося за даму посетителя караоке-бара зарезали на востоке Москвы

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© elvocero.com

В пятницу вечером на востоке столицы в результате случайно вспыхнувшего конфликта возле одного из местных караоке-баров погиб 38-летний мужчина. О подробностях ситуации в субботу рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 18 января вблизи кафе по Зеленому проспекту в Москве в ходе внезапно возникшего конфликта 45-летний обвиняемый нанес удар ножом в область шеи ранее незнакомому 38-летнему мужчине. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте, — сообщила сотрудница СК в комментарии ТАСС.

Конфликт между погибшим и другим мужчиной возник после того, как незнакомец задел плечом спутницу первого. В результате завязавшейся перепалки второй ее участник достал нож и ударил потерпевшего.

Сейчас нападавший находится под арестом, ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство), сообщает сайт ГСУ СК по городу Москве.

По данным агентства, обвиняемый мужчина только недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

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