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Женщинам Саудовской Аравии разрешили выбирать способ родов

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© DPA/TASS

Женщинам в Саудовской Аравии официально разрешили самим выбирать, как им рожать детей, сообщает ближневосточный англоязычный портал The National.

Для принятия решения им теперь не потребуется обращаться за разрешением к опекунам мужского пола — мужьям, отцам или братьев.

Соответственно, подданные королевства женского пола сами будут решать — делать им кесарево сечение или рожать естественным способом.

Кроме того, им теперь не понадобится получать подписи опекунов для того, чтобы узнать у врача, как протекает беременность и когда появится на свет ребенок, отмечает РЕН ТВ.

Также женщины теперь могут самостоятельно решать, будет ли кто-то — родственник или близкий человек — находиться рядом во время родов.

Как писал «Ридус», в начале нынешнего года в Саудии женщин начали уведомлять о разводе с помощью СМС-сообщений. По словам юристов, эти меры смогут защитить женщин от так называемых «тайных разводов» — случаев, когда мужчины разводятся с супругами без ведома последних. Таким образом, теперь женщины будут всегда осведомлены о своем семейном статусе и могут воспользоваться своим правом на алименты.

В 2018 году в Саудовской Аравии был отменен запрет на вождение автомобиля женщинами. Кроме того, теперь им разрешили посещать футбольные матчи.

При этом женщины в стране находятся в зависимом положении от мужчин и не могут получить паспорт, выйти замуж, открыть счет в банке, сделать плановую операцию или поехать за границу без разрешения мужчины-опекуна — мужа, отца, брата или сына.

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