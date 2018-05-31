Высоту орбиты МКС подняли на 1,8 километра

В Роскосмосе рассказали, что высоту орбиты Международной космической станции увеличили на 1,8 километра.

По данным агентства, теперь она составляет 407,4 километра.

Для проведения маневра в 21.01 по московскому времени была включена двигательная установка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-10», пристыкованного к МКС. Время работы двигательной установки составило 500 секунд. В результате станция получила приращение скорости на 1 метр в секунду, — пояснили в Роскосмосе.

В этом году среднюю высоту полета МКС панируют увеличить на 15 километров из-за начинающихся очередных витков солнечной активности.