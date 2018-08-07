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В Москве на одной и той же улице второй раз за неделю просел грунт

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© vk.com

На юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино вновь перекрыли Ферганскую улицу из-за проседания грунта, сообщается в микроблоге в Twitter Московского транспорта.

Водителям рекомендуют объезжать место ЧП, так как в настоящее время по этой улице нельзя проехать от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина.

Что интересно, это уже второй случай проседания грунта на Ферганской улице, отмечает сайт kp.ru.

По данным издания, грунт на этой улице проседал в минувший вторник, 15 января, в районе дома № 2. Тогда движение от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда было перекрыто в течение всего дня.

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